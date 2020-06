Economia Balança comercial goiana tem superávit recorde de US$ 544 mi Goiás tem resultado histórico com aumento da demanda por produtos básicos e alta do dólar

O superávit da balança comercial goiana em maio foi de US$ 544 milhões, número 92% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O resultado representa recorde histórico para o Estado. Ao vender US$ 823 milhões para o exterior no mês passado, Goiás registrou aumento de 39% nas exportações. Por outro lado, as importações caíram 9,3%. Este é o terceiro superá...