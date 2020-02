Economia Balança comercial goiana tem queda de 72% em janeiro Mesmo com diminuição do saldo, Goiás continua com superávit; governo afirma que perdas serão recuperadas nos próximos meses

A balança comercial goiana fechou o mês de janeiro com superávit de US$ 45.908.707. No entanto, o número é 72,54% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. O resultado foi provocado pela simultânea queda nas exportações e aumento das importações. O complexo soja teve a variação negativa mais acentuada entre os principais produtos exportados pelo Estado, de...