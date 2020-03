Economia Balança comercial goiana registra queda de 32% em fevereiro Números de exportações e importações recuaram; governo avalia que comércio exterior começa a reagir à crise provocada pelo coronavírus

A balança comercial goiana terminou o mês fevereiro com superávit de US$ 138, 1 milhões. Apesar do saldo positivo, foi registrada redução nas exportações e nas importações em relação ao mesmo período do ano passado, levando à variação negativa de 32,84%. Comparado com o mês de janeiro, quando o saldo foi de US$ 45,9 milhões, o resultado de fevereiro teve aumento de 200%...