Economia Balança comercial goiana alcança superávit de 34,6% Saldo positivo é registrado pelo segundo mês seguido no ano e há expectativa de que prossiga; agronegócio e dólar favorecem resultados

A balança comercial goiana terminou abril com superávit de US$ 105,7 milhões e crescimento de 34,6% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações somaram US$ 611 milhões, valor que representa aumento de 6,5%. Já as importações registraram queda de 25,5% em relação a abril de 2019. Os dados foram divulgados pelo governo de Goiás ontem. Este é o segundo sup...