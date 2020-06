Economia Baixa renda vai ter isenção de ICMS na conta de energia Mais de 240 mil famílias devem ser beneficiadas com suspensão por dois meses da cobrança do imposto na tarifa; decreto foi assinado ontem por Caiado

Consumidores residenciais de baixa renda, com consumo mensal de energia elétrica igual ou inferior a 220 quilowatt-hora (kWh), serão beneficiados com a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na conta de luz em Goiás. Decreto que zera a tarifa do imposto no Estado por dois meses foi assinado ontem pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). Segundo ...