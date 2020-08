Economia Azul volta a operar em Rio Verde

A cidade de Rio Verde será uma das bases que voltará a receber aeronaves da Azul em setembro, conforme informou a companhia. Além de Rio Verde, as cidades de Carajás (PA), Imperatriz (MA), Barreiras (BA) e Cascavel (PR) também terão as operações restabelecidas pela empresa. Os voos já estão sendo comercializados e as partidas de Rio Verde acontecerão três vezes por semana ...