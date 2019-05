Economia Azul suspende voos em Rio Verde por uma semana Aeronáutica cobra plano que restringe construções nas imediações do aeródromo; empresa não vai operar na cidade entre os dias 15 e 22 de maio

A Azul decidiu suspender a operação no Aeroporto General Leite de Castro, em Rio Verde, entre os dias 15 e 22 de maio. De acordo com a empresa, a medida foi tomada diante do “não cumprimento de requisitos técnicos por parte da administração aeroportuária local perante os órgãos reguladores”. A Prefeitura de Rio Verde, responsável pela gestão do terminal, foi notificada ...