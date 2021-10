Economia Azul anuncia rota inédita de Goiânia a Florianópolis Companhia oferece voos diretos para capital catarinense no verão, entre dezembro e janeiro, três vezes por semana; empresa avalia mercado para manter oferta

Durante o verão, o Aeroporto Internacional de Goiânia terá mais um voo direto. A Azul anunciou nesta sexta-feira (1/10) a rota inédita da capital goiana para Florianópolis (SC). Com passagens já à venda, os voos estarão disponíveis entre 20 de dezembro e 29 de janeiro de 2022 com frequência de três dias por semana. O anúncio ocorreu em evento realizado no Floripa Airport e...