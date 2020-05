Economia Azevêdo confirma que deixará cargo de diretor-geral da OMC em 31 de agosto O brasileiro disse que a decisão visa dar mais tempo para que o órgão escolha seu sucessor

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, confirmou, em reunião virtual com membros da entidade, que deixará o cargo em 31 de agosto de 2020, um ano antes do previsto. O brasileiro disse que a decisão visa dar mais tempo para que o órgão escolha seu sucessor, sem que o processo dispute atenção com os preparativos para a 12º Reunião Ministerial (...