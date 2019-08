Economia Avianca ultrapassa empresas de telefonia no ranking de processos no Procon Goiás Companhia aérea está em recuperação judicial desde de dezembro do ano passado. Telefônicas ainda lideram reclamações

A OceanAir Linhas Aéreas, nome oficial da Avianca Brasil, ocupa o primeiro lugar no ranking de empresas com processos instaurados pelo Procon Goiás no mês de julho de 2019. Foram 38, apenas nos últimos 30 dias. Gerente do Contencioso Administrativo do Procon Goiás, Edimar Rosa, explica que o alto número se dá porque, com o processo de recuperação judicial da Avi...