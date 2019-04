Economia Avianca só voa em Cumbica se pagar taxa até as 17h desta sexta (12) Empresa tem mantido suas operações com recursos vindo de empréstimos obtidos da gestora americana Elliott

A Avianca Brasil tem até as 17h desta sexta-feira, 12, para garantir os voos no Aeroporto de Guarulhos no fim de semana. Nessa quinta-feira, 11, a empresa foi notificada pela concessionária GRU Airport de que só poderá fazer decolagens no terminal mediante o pagamento à vista das tarifas. As operações até às 23h59 desta sexta foram pagas na quinta. A notificação segue-...