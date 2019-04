Economia Avianca só pousa em aeroportos do RS e CE se pagar A empresa aérea não poderá operar mais nos aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre a partir da quinta-feira se não repassar as taxas de embarque para a administradora dos terminais

A Avianca não poderá operar mais nos aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre a partir da quinta-feira, 11, se não repassar com antecedência as taxas de embarque para a Fraport, que administra os terminais. Os passageiros com viagem marcada para esses destinos deverão verificar se o voo está confirmado com a empresa aérea, informou a concessionária. A Avianca tem atrasado o...