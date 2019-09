Economia Avianca e Azul fecham acordo de codeshare Os clientes da Azul poderão comprar passagens aéreas para 76 destinos em 27 países da rede de rotas da Avianca. Os clientes da Avianca poderão fazer viagens de qualquer origem da rede de rotas da empresa para SP, RJ e Porto Alegre para conectar-se com rotas internas para 27 destinos operados pela Azul no Brasil

A Avianca Holdings anunciou nesta quarta-feira, 25, um acordo de codeshare com a companhia aérea brasileira Azul. Com o acordo, as empresas poderão comercializar seus voos em conjunto, com a emissão de um único bilhete e o envio de bagagem para o destino final. A venda de passagens e início de operações, no entanto, estão sujeitas à aprovação do governo da Colômb...