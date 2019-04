Economia Avianca cancela 26 voos a partir deste sábado; seis envolvem o Aeroporto de Goiânia De acordo com a empresa, a decisão visa minimizar o impacto na operação com o arresto de diversas aeronaves

A companhia aérea Avianca Brasil informou nesta sexta-feira (12) que vai cancelar 26 voos a partir de amanhã (13), seis deles envolvem o Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. (Veja ao final da matéria quais são os voos). De acordo com a empresa, a decisão visa minimizar o impacto na operação com o arresto de diversas aeronaves. Com isso, a empresa deixará de vender p...