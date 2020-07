Economia Avianca Brasil entra com pedido de falência; dívidas somam R$ 2,7 bilhões A companhia aérea estava sem operar desde maio do ano passado

A Avianca Brasil, que estava em recuperação judicial desde dezembro de 2018, entrou com pedido de falência. Com dívidas que somam R$ 2,7 bilhões, a companhia aérea estava sem operar desde maio do ano passado. No pedido protocolado na última sexta-feira, a empresa afirma que seu plano de recuperação foi prejudicado por decisões da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac...