Economia Aviação geral decola em Goiás Demanda por voos privados já supera o registrado em 2019; salto ocorre com atendimento aeoromédico e reforço na aviação executiva durante a pandemia de Covid-19

A pandemia de Covid-19 tem mudado o cenário da aviação geral. O setor ficou aquecido com aumento da demanda por transporte aeromédico e, com a redução no número de casos da doença causada pelo novo coronavírus, o transporte executivo para negócios e até para turismo também ganhou mais força em Goiás nos últimos meses. Dados da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag)...