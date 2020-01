Economia Aversão a risco faz Bolsa cair

O Ibovespa, que chegou a operar na máxima intraday histórica dos 118.791,86 pontos, fechou aos 117.706,66 pontos, com declínio de 0,73% ontem. O volume financeiro somou R$ 29,1 bilhões. Na quinta, 2, no primeiro pregão do ano, a Bolsa de Valores havia fechado no recorde de 118 mil pontos. A Bolsa caiu em torno de 1% ao longo do dia, acompanhando a aversão a risco por ...