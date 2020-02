Economia Avanço global do coronavírus deve levar governo a cortar previsão de alta do PIB Nova estimativa deve ser anunciada na semana que vem, segundo secretário Adolfo Sachsida; três fatores são monitorados: expansão do resto do mundo, mercado de commodities e eventual falta de insumos para fábricas locais

O Ministério da Economia deve revisar a previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2020 por causa do efeito do alastramento da epidemia do coronavírus pelo mundo e no Brasil. A posição sobre a estimativa do PIB deve ocorrer até o fim da próxima semana. Na quinta, 27, o mercado voltou a ter um dia volátil. As Bolsas americanas registraram a sext...