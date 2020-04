Economia Avaliação posterior deverá ser feita, diz presidente de conselho

Depois que passar o período de aulas não presenciais por conta da pandemia de coronavírus, escolas e universidades devem fazer uma avaliação para verificar se atenderam o que era preciso ou não para o aprendizado. Essa é a posição do presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE-GO), Flávio Roberto de Castro. “Será verificado o que tem carência do conteúdo o...