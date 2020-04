O governador Ronaldo Caiado (DEM) realizou reunião ontem com os auxiliares que fazem parte do Comitê Estadual Socioeconômico de Enfrentamento ao Coronavírus, com o objetivo de alinhar estratégias. Na oportunidade, os secretários também atualizaram o governador sobre a atuação de combate à doença em suas respectivas áreas.

Em decreto publicado na segunda-feira (6), o Estado criou o comitê, que deve ser instrumento de diálogo e articulação entre os setores público, privado, acadêmico e terciário em relação ao tema. Nos bastidores, a criação do grupo é avaliada como uma forma de o governador diluir a pressão que tem sofrido para tomar decisões práticas em relação à economia do Estado, provocada pelo fechamento do comércio.

De acordo com o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) e representante do setor produtivo no comitê, Marcelo Baiocchi, a expectativa é que as estratégias de flexibilização do comércio também sejam discutidas no comitê.

Fazem parte do comitê os secretários de Indústria e Comércio, Wilder Morais, de Desenvolvimento e Inovação, Adriano da Rocha Lima, de Saúde, Ismael Alexandrino, de Agricultura, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, da Economia, Cristiane Schmid, e de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia, além da procuradora-geral do Estado, Juliana Diniz, e o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales.

A expectativa é que a primeira reunião completa do comitê ocorra na próxima semana. Também farão parte do grupo representantes da Universidade Federal de Goiás, da Saneago, Enel Goiás, Sociedade Goiana de Infectologia, além de Baiocchi.

Uma das funções do comitê é padronizar as informações repassadas aos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestadores de serviços sobre o tema. O grupo poderá opinar nas propostas do governo relacionadas à suspensão de atividades econômicas consideradas não essenciais e nas medidas de ajuda tributária e financeira às empresas afetadas economicamente pela diminuição da circulação de mercadorias.