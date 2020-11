Economia Auxílio pode voltar se tiver nova onda, diz Guedes "Digitalizamos 64 milhões de brasileiros. Sabemos quem são, onde estão e o que eles precisam para sobreviver”

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu ontem que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago à população no ano que vem, mas apenas caso o País seja atingido por uma nova onda do coronavírus.“Deixamos bem claro para todo mundo. Se houver uma segunda onda no Brasil, temos já os mecanismos. Digitalizamos 64 milhões de brasileiros. Sabemos quem são, onde estão e o q...