Economia Auxílio emergencial: trabalhadores nascidos em dezembro podem sacar o benefício nesta quarta (18) O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 30 de julho

Nesta quarta-feira (18), podem sacar a quarta parcela do auxílio emergencial trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em dezembro. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 30 de julho. O pagamento, que até então só podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que pe...