Economia Auxílio emergencial: mais de 4 mil recorreram à Defensoria Pública da União em Goiás Cidadãos buscaram ajuda para conseguir acesso às parcelas de R$ 600; grande procura fez órgão pausar atendimento de novas demandas

Em todo o País, até o final do mês de junho, 65 milhões de pessoas já haviam sido alcançadas pelo auxílio emergencial, segundo o Ministério da Cidadania. Mas do total de 107,7 milhões de cadastros processados até às 13 horas de sexta-feira (3), em torno de 42 milhões foram considerados inelegíveis, segundo dados da Caixa Econômica Federal. Entre as possibilidades para contestar ...