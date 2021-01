Economia ‘Auxílio emergencial deve ser retomado’

No ano passado, os gastos públicos foram grandes por causa da pandemia. Apesar disso, o economista Jeferson de Castro Vieira, professor da PUC Goiás, acredita na retomada do auxílio emergencial devido à nova onda do corona vírus. “Não tem jeito, não pode deixar as pessoas morrerem.” Jeferson ressalta, contudo, que tem de ser seletivo. “Cerca de 5 milhões de pessoas rece...