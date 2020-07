Economia Auxílio emergencial: Confira quais agências da Caixa abrem em Goiás para pagamento neste sábado (25) O Estado terá 20 agências das 680 que abrirão em todo o País. Saque em espécie dos benefícios estará disponível aos trabalhadores nascidos em janeiro

A Caixa Econômica Federal abrirá 680 agências neste sábado (25), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS, sendo 20 delas em Goiás. O pagamento do Auxílio Emergencial em espécie será destinado aos trabalhadores nascidos em janeiro que receberam o depósito em suas contas poupanças sociais digitais na qua...