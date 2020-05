Economia Auxílio emergencial: Caixa vai abrir 21 agências em Goiás neste sábado (9); veja lista Atendimento ao público goiano será das 8h ao meio-dia

A Caixa vai abrir 21 agências em Goiás neste sábado (9), de 8h às 12h, para atendimento do saque em espécie dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que recebem pela poupança social digital. A Caixa reforçou que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, das 8h às 12h, serão atendidas. Mesmo ...