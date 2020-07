Economia Auxílio Emergencial: Caixa Econômica vai abrir 17 agências em Goiás neste sábado (1º) Saque em espécie do benefício estará disponível a partir desta data para os nascidos em fevereiro e março

A CAIXA abrirá 17 agências em Goiás neste sábado (1º), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial. Em todo o país, 717 agências estarão abertas. Os nascidos em fevereiro e março já poderão realizar o saque em espécie do benefício, conforme calendário de saque. A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no sit...