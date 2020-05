Economia Auxílio emergencial: Caixa amplia horário de todas as agências em Goiás para atendimento Unidades vão abrir 2 horas mais cedo a partir desta segunda-feira (4); banco também promete melhorar a organização nas longas filas

A Caixa informa que a partir desta segunda-feira (4) todas as agências do banco em Goiás e no Brasil terão o horário de abertura antecipados em duas horas. Com a medida, as unidades passarão a funcionar de 8h às 14h. Desde 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando neste horário. A direção da Caixa também disse que está atenta à situação das fi...