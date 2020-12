Economia Auxílio eleva inflação dos mais pobres, diz Banco Central Segundo o estudo, renda emergencial do governo federal aumentou os preços de produtos consumidos por quem ganha entre um e três salários

Uma pesquisa do Banco Central (BC), divulgada ontem, mostrou o impacto do auxílio emergencial, concedido pelo governo em razão da pandemia da Covid-19, na inflação dos mais pobres.O estudo indicou que o benefício elevou os preços da cesta de alimentos de quem ganha entre um e três salários mínimos.Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.045. Assim, a pesquisa co...