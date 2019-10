Economia Autorizado concurso do Senado Federal com vagas para nível médio e superior Concurso será para preenchimento de 40 vagas e formação de cadastro de reserva. Confira as funções ofertadas

Publicação da edição desta quinta-feira (3) do Diário Oficial da União autoriza a realização de concurso público para preenchimento do quadro de funcionários do Senado Federal e formação de cadastro de reserva. Caberá ao presidente do Senado, Davi alcolumbre (DEM-AP) designar comissão examinadora para dar prosseguimento ao certame. O documento autoriza o ...