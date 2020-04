Economia Autoleitura do consumo de energia em Goiás fica disponível na segunda quinzena de abril Sistema foi uma alternativa encontrada pela Enel para conseguir retirar, progressivamente, as equipes que fazem as leituras dos medidores das ruas, como medida de contenção do coronavírus

A Enel Distribuição Goiás anunciou, nesta quarta-feira (1º), que a ferramenta de autoleitura do consumo de energia no Estado para clientes comerciais e residenciais começa na segunda quinzena de abril. Antes, a companhia havia dito que a previsão era que o sistema começasse a funcionar no início deste mês. A autoleitura foi uma alternativa encontrada pela Enel...