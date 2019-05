Economia Aurora volta a brigar pelo Porto Seco de Anápolis

A Aurora da Amazônia Terminais e Serviços conseguiu uma decisão judicial para que a Prefeitura de Anápolis possa rever a anulação da Certidão de Uso e Ocupação do Solo do terreno onde a empresa pretende construir uma nova Estação Aduaneira na cidade. A Aurora foi a vencedora da primeira etapa do processo licitatório da Receita Federal para concessão do Porto Seco. Agor...