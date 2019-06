Economia Aurora sai como vencedora da licitação do Porto Seco de Anápolis O Porto Seco Centro-Oeste, que hoje detém a concessão da estação aduaneira, em Anápolis, informou que vai recorrer da decisão

A Receita Federal anunciou a conclusão do processo de licitação do Porto Seco de Anápolis declarando a Aurora da Amazônia vencedora da concorrência pública. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União e a expectativa da empresa é que o contrato seja assinado ainda essa semana, em Brasília. Porém, a Porto Seco Centro-Oeste, que detém a concessão da estaçã...