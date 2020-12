Economia Aumento ‘quebra’ processo eleitoral, diz ex-ministro

O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Henrique Neves diz que, de maneira geral, ações do tipo podem até gerar o reconhecimento do direito, mas a alteração só teria vigor nas próximas eleições.Ao POPULAR, ele explica que, a não ser que tenha uma decisão judicial anterior ao período das eleições, a ação não procede. “Isso (a modificação do número de cadeir...