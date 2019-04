Economia Aumento de preços da gasolina e do etanol surpreende motorista em Goiânia Quem abasteceu o carro ontem deparou-se com reajuste de até R$ 0,40 no litro; Sindiposto aponta como causa fim de promoções e elevações em refinarias e usinas

Os motoristas de Goiânia foram surpreendidos com uma nova alta nos preços da gasolina e do etanol ontem. Em alguns postos, o valor do litro do etanol saltou de R$ 2,59 para R$ 2,99, um aumento de R$ 0,40. Já o preço da gasolina chegou a até R$ 4,69, um reajuste de R$ 0,30 em relação ao valor máximo praticado na semana passada. De acordo com os revendedores, os novos valores são ...