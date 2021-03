Economia Aumento de demanda congestiona atendimento da Goiás Fomento Governo de Goiás anunciou nesta semana nova linha de crédito para reduzir os impactos das medidas de isolamento social; site da instituição apresentou instabilidade nesta quinta-feira (18), mas problema já foi resolvido

O aumento na demanda por serviços da Goiás Fomento nesta semana fez com que o atendimento por telefone realizado pela instituição ficasse mais demorado. Além disso, o site da agência apresentou instabilidade no início da tarde desta quinta-feira (18), mas o problema foi resolvido por volta das 16h. É no portal que os empresários podem encontrar informações sobre a nov...