Economia Augusto Aras emite parecer ao STF contra lei de Goiás que autoriza extração de amianto PGR se manifestou em resposta a ação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) que pediu ao Supremo para suspender a lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado

O procurador-geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contrário à lei estadual que autoriza a extração de amianto crisotila em Goiás para a exportação. A exploração do material foi proibida no País em 2017 por decisão da própria Corte, porém, em julho deste ano, o governo do Estado sancionou projeto de autoria da Assembleia L...