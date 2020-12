Economia Auditores protestam, mas arrecadação registra aumento em Goiás Apesar da queda de 72,5% no número de autuações, ações de fiscalização continuam sendo feitas nas empresas, que são notificadas

A receita estadual ainda registra aumento na arrecadação este ano, apesar do protesto realizado pelos auditores fiscais, que continuam fazendo ações de fiscalização nas empresas, mas com uma queda de 72,5% no número de autuações. Os profissionais do Fisco pedem um posicionamento do Estado sobre o cumprimento de suas progressões de carreira, paralisadas desde julho de 2017, ...