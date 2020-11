Economia Auditores fiscais fazem protesto na Secretaria da Economia Eles pedem melhores condições de trabalho, com investimentos em estrutura, a nomeação de aprovados em concurso e implementação de progressões vencidas.

Vestidos de preto, auditores fiscais da Receita Estadual realizaram hoje uma mobilização no Complexo Fazendário Meia Ponte, sede da Secretaria da Economia. Eles pediram melhores condições de trabalho, a nomeação dos aprovados no último concurso e a implementação das progressões vencidas do Fisco. Lideranças reclamam da necessidade de investimentos em sistemas, pessoal e...