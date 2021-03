Economia Atualização do Caixa Tem ficará suspensa até maio, diz presidente do banco O beneficiário que não fizer a atualização, no entanto, não será penalizado com a suspensão do auxílio

A atualização cadastral do Caixa Tem, aplicativo utilizado para movimentar os recursos do auxílio emergencial, ficará suspensa até maio. O anúncio foi feita nesta quarta-feira (31) pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães. De acordo com o banco, o procedimento tem como objetivo garantir maior segurança de dados dos usuários e evitar fraudes. O beneficiário que nã...