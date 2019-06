Economia Ativos de risco ganham fôlego com expectativa de corte da Selic Fato de eventual mudança constar em relatório do BC já impacta investimentos, mesmo que baixa ainda não tenha se efetivado, avaliam especialistas

A Selic, taxa básica de juros, está no nível mais baixo da história, em 6,5% ao ano, mas analistas do mercado financeiro já têm em vista um novo ciclo de cortes que deve mexer com o cenário de investimentos no País. Embora a possibilidade de uma queda da taxa já fosse apontada há meses por alguns analistas, o corte já este ano só entrou no relatório Focus, elaborado pelo ...