Economia Atendimento presencial no Vapt Vupt será restrito e apenas uma agência em Goiânia ficará aberta Atividades em shoppings também foram suspensas; confira a lista de unidades que permanecerão abertas em todo o Estado

A Secretaria da Administração (Sead) publicou no final da tarde desta quinta-feira (19/03) uma portaria que restringe o atendimento presencial nas unidades do Vapt Vupt apenas ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo), com a inclusão de dependentes, emissão de boletos, regularização financeira e entrega do cartão do usuário. Outra ação tomada p...