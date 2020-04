A Secretaria da Fazenda de Rio Verde publicou portaria nesta quarta-feira (1º) em que mantém a suspensão do atendimento presencial até o próximo domingo (5). Os atendimentos têm sido feitos de forma remota desde o dia 24.

Conforme a portaria, os serviços devem ser solicitados via e-mail e serão atendidos diariamente, dentro do horário de expediente. A emissão de Duams para pagamento de tributos à vista estão disponíveis no site http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/

Para a solicitação de serviços não disponíveis pela internet, a portaria determina que a demanda seja feita por e-mail. Segundo o documento expedido pela secretaria, as mensagens serão tratadas diariamente e será encaminhado um e-mail de retorno, tratando do andamento do requerimento. A conclusão da solicitação ou a sua impossibilidade também serão comunicadas ao solicitante.

Os detalhes da portaria e os endereços de e-mail da secretaria podem ser conferidos aqui.