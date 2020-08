A empresária e presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, foi a convidada do webinar realizado pelo Grupo Jaime Câmara (GJC) nesta terça-feira (18) com o tema ‘Como se reinventar em tempos de crise?’.

“Atendimento e inovação fazem a diferença. É preciso conhecer o cliente e isso é mais fácil para a pequena empresa. Para o grande é mais complicado por causa da distância”, disse a empresária durante a discussão. Luiza Helena destacou o trabalho realizado em sua empresa para promover relacionamento próximo com clientes, inclusive com a participação direta da presidente. Luiza também é presidente do Grupo Mulheres do Brasil.

Outro tema discutido no webinar foi a estratégia de combinação entre as vendas realizadas em lojas físicas e virtuais. Luiza afirma que sua empresa sempre acreditou que o atendimento presencial não seria extinto, mesmo com o aumento das compras feitas pela internet no Brasil. “A loja física tem outro formato. Ela está comungando com a internet. Você não pode não ter a venda digital. As cidades onde lojas físicas são abertas continuam vendendo pela internet. O digital é uma realidade, é uma cultura, um modo de viver, e não apenas uma plataforma”, disse a empresária.

O webinar foi mediado pelo âncora da TV Anhanguera Handerson Panceiri. Também fizeram parte do painel de discussão as jornalistas Mariani Ribeiro, coordenadora executiva da CBN Goiânia, Silvana Bittencourt, editora-chefe do POPULAR, e o CEO do GJC, Breno Machado.

Este foi o 4º webinar promovido pelo GJC com o objetivo de discutir com setores da sociedade os caminhos contra a crise provocada pelo coronavírus.