Economia Ataque dos Estados Unidos ao Irã preocupa balança comercial de Goiás Goiás exportou mais de US$ 132 milhões para o Irã no ano passado, com destaque para soja, milho e carne; ação dos Estados Unidos pode influenciar nas relações comerciais

O ataque dos Estados Unidos que assassinou o general iraniano Qassim Suleimani, na última quinta-feira (2), pode afetar a economia brasileira de diversas formas, a começar pelo aumento no valor do petróleo e do dólar. Mas também preocupa a balança comercial de Goiás. O Estado exporta principalmente milho, soja e carne para o Irã e somou no ano passado mais de US$ 132...