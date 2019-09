Economia Atacadista abre mais de 250 vagas de trabalho em Anápolis As posições são para os cargos de operador de caixa, auxiliar de Recursos Humanos, assistente de TI, cartazista, empacotador, fiscal de prevenção, entre outros

A rede atacadista Assaí está com mais de 250 vagas de emprego abertas em Anápolis. As posições são para os cargos de operador de caixa, auxiliar de Recursos Humanos, assistente de TI, cartazista, empacotador, fiscal de prevenção, operador de empilhadeira, conferente, cozinheiro, nutricionista, entre outros. Os interessados devem se cadastrar no site&n...