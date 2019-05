Economia Associação realiza 1ª ExpoNerópolis, encontro de investidores e oportunidades Feira acontece de 16 a 19 de maio na Praça São Benedito, com entrada franca

Quando pensamos em Nerópolis logo lembramos dos deliciosos doces e temperos produzidos na cidade, mas o municipio oferece bem mais que isso, como o parque insdustrial com grandes empresas de diversos segmentos. Com o objetivo de fomentar os negócios, atrair investidores, promover as empresas, lançar novos produtos e divulgar as potencialidades da cidade, ...