Economia Associação de lojistas da 44 questiona ação do Fisco em comércio da região Para o presidente da AER44, operação assustou clientes das lojas de um shopping inaugurado há poucas semanas, cujos proprietários estariam se regularizando

A Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) classificou a Operação Legalidade, realizada na última quarta-feira em 14 estabelecimentos de um shopping na região, exagerada. A ação teria envolvido um número muito grande de fiscais e policiais, o que assustou os lojistas e espantou os clientes que estavam no centro de compras no momento. De acordo com a associação, o...