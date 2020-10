Em tempos de pandemia, a 28ª edição do Prêmio Pop List se reinventou para continuar homenageando as marcas mais lembradas por consumidores de Goiânia e Região Metropolitana. Este ano, ao invés das tradicionais noites de premiação, seguidas por um jantar em homenagem aos vencedores, o evento acontecerá nos estúdios do Grupo Jaime Câmara e será transmitido on-line e ao vivo, às 20 horas, pelo canal do jornal O POPULAR no Youtube.

O Pop List, maior premiação do marketing goiano, premia as marcas mais lembradas, que têm lugar cativo nas mentes e nos corações dos consumidores, dando o merecido reconhecimento às empresas que criam conceitos inesquecíveis para seus produtos. Este ano, serão premiadas 27 empresas de 29 segmentos diferentes, que foram as mais lembradas pelos consumidores entrevistados numa pesquisa quantitativa.

O estudo foi encomendado pelo Grupo Jaime Câmara e realizada pelo instituto de pesquisas Ibope (Kantar Millward Brown do Brasil Ltda), instituição de peso nacional, com atuação no Brasil e mais de 11 países da América Latina, muito requisitado por empresas de televisão, incluindo revistas, rádio, jornais, partidos políticos, além de pesquisas demográficas, entre outras.

Entrevistas

Foram feitas 450 entrevistas que abordaram 65 segmentos, divididos nas seguintes categorias: Top of Top, Produtos, Comércio Geral, Serviços Diversos, Saúde e Beleza, Gastronomia, Automotivo, Vestuário e Beleza, Educação, Saúde, Empresas e Associações. A coleta de dados foi realizada em Goiânia e Região Metropolitana, entre os últimos dias 2 e 15 de setembro de 2020.

As entrevistas quantitativas foram realizadas on-line via painéis subcontratados. Os entrevistados foram questionados sobre a primeira marca que lhes vinha à cabeça de algum produto ou serviço de determinado segmento. A premiação do Pop List será apresentada pelo jornalista Handerson Pancieri e contará com uma apresentação superespecial da cantora Maíra.