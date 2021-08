Economia Arthur Igreja fala sobre exigências do consumidor 4.0 em evento virtual da TV Anhanguera O evento virtual Café com Conteúdo acontece nesta quarta-feira (25), à partir das 9 horas, com transmissão pelo YouTube

O consumidor de hoje está muito mais empoderado, pois a ferramenta para conhecer e comparar produtos, serviços e empresas está sempre na palma de sua mão. As empresas e o mercado publicitário precisam estar preparados para lidar com este cliente cada vez mais bem informado e exigente. Para debater as melhores estratégias e ferramentas para atrair e vender para este co...